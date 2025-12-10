Highlights Gol Juve Pafos LIVE | le immagini del match – VIDEO

Scopri le immagini e i momenti salienti del match tra Juventus e Pafos, valido per la sesta giornata di Champions League. L’evento si è svolto all’Allianz Stadium di Torino, offrendo emozioni e azioni decisive in diretta. Ecco le sequenze più significative di una sfida che ha catturato l’attenzione degli appassionati di calcio europeo.

Highlights Gol Juve Pafos in diretta dall'Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della sesta giornata di Champions. La Juve affronta il Pafos, con il match di Champions League in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 21 all'Allianz Stadium. Bianconeri che vogliono continuare a vincere in Europa dopo il successo contro il Bodo Glimt. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE PAFOS LIVE 1? FISCHIO D'INIZIO – Cominciata Juve Pafos. IN AGGIORNAMENTO

