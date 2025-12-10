Hermoso sugli insulti a Folorunsho | Nessun chiarimento tema delicato Niente prova tv
Jorge Hermoso commenta gli insulti rivolti a Folorunsho, sottolineando la delicatezza della situazione e l'assenza di chiarimenti ufficiali. La vicenda, che coinvolge il giocatore del Cagliari, desta attenzione e si attendono aggiornamenti sulla possibilità di sanzioni o provvedimenti disciplinari.
Inter News 24 Hermoso ritorna sulla questione Folorunsho: nessuna sanzione in programma per il giocatore del Cagliari? Cosa filtra sulla vicenda. Tiene banco il caso legato alla lite avvenuta nel match tra Cagliari e Roma, che ha coinvolto Michael Folorunsho, centrocampista giallorosso, e Mario Hermoso, difensore spagnolo della Roma. A tornare sull’episodio è stato proprio Hermoso, intervenuto alla vigilia della gara di Europa League contro il Celtic. Il calciatore ha chiarito di non aver avuto alcun confronto successivo con l’avversario coinvolto nello scontro verbale: «Non ho né parlato né avuto nessun chiarimento con lui. 🔗 Leggi su Internews24.com
Roma, Hermoso non dimentica e riaccende la polemica per gli insulti di Folorunsho: attacco alla Lega - Il difensore della Roma Hermoso torna sui pesanti insulti subiti dal centrocampista del Cagliari Folorunsho, graziato prima dall’arbitro e poi dal giudice sportivo, e accusa la Lega ... Si legge su sport.virgilio.it
Hermoso e il caso Folorunsho: “Nessun contatto con lui, spetta alla Lega decidere” - Il difensore della Roma è tornato a parlare della questione nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Celtic ... Secondo msn.com
Gli insulti di Folorunsho smuovono poco perché li pronuncerebbero in tanti, ed è un problema. ? Simone Renza #Folorunsho #Hermoso #CagliariRoma Vai su X
Nessuna squalifica per Folorunsho dopo gli insulti gravissimi contro la madre di Mario Hermoso in Cagliari-Roma. Il giudice sportivo non lo ha sanzionato: l’art. 61 del codice non prevede l’uso della prova tv per casi come questo (a differenza, per esempio, de - facebook.com Vai su Facebook
