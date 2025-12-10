Hermoso sugli insulti a Folorunsho | Nessun chiarimento tema delicato Niente prova tv

Jorge Hermoso commenta gli insulti rivolti a Folorunsho, sottolineando la delicatezza della situazione e l'assenza di chiarimenti ufficiali. La vicenda, che coinvolge il giocatore del Cagliari, desta attenzione e si attendono aggiornamenti sulla possibilità di sanzioni o provvedimenti disciplinari.

Hermoso ritorna sulla questione Folorunsho: nessuna sanzione in programma per il giocatore del Cagliari? Cosa filtra sulla vicenda. Tiene banco il caso legato alla lite avvenuta nel match tra Cagliari e Roma, che ha coinvolto Michael Folorunsho, centrocampista giallorosso, e Mario Hermoso, difensore spagnolo della Roma. A tornare sull'episodio è stato proprio Hermoso, intervenuto alla vigilia della gara di Europa League contro il Celtic. Il calciatore ha chiarito di non aver avuto alcun confronto successivo con l'avversario coinvolto nello scontro verbale: «Non ho né parlato né avuto nessun chiarimento con lui.