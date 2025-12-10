Hermoso | Quello che è successo con Folorunsho si commenta da solo
Durante un episodio recente, le parole rivolte da Folorunsho a Hermoso hanno suscitato grande scalpore, evidenziando una comunicazione carica di tensione. Le immagini e il linguaggio utilizzato rendono evidente la gravità dell’accaduto, lasciando poco spazio a interpretazioni alternative. Di seguito, i dettagli e i commenti relativi a quanto accaduto.
Le parole offensive rivolte da Folorunsho a Hermoso restano pesanti, e ciò che si vede dal labiale non lascia dubbi. Folorunsho è stato graziato dal giudice sportivo e se la cava con l’ammonizione ricevuta nel finale della partita. Anche se il giocatore del Cagliari ha pubblicato le sue scuse su Instagram dopo la gara, per Hermoso la vicenda non è affatto superata. Il difensore della Roma lo ha chiarito di nuovo nella conferenza stampa che precede il match di Europa League contro il Celtic. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole: «No, non ho parlato con lui. È un tema delicato e non devo spiegare io il fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Chi è Allara il difensore colosso della Juventus Under 15 | personalità da vendere per un classe 2011 Il focus - Zazoom Social News
Cagliari scoppia il caso Folorunsho! Mauro interviene | È stato davvero sgradevole è stata una violenza per tutti Il VAR… - Zazoom Social News
Hermoso e il caso Folorunsho: “Nessun contatto con lui, spetta alla Lega decidere” - Il difensore della Roma è tornato a parlare della questione nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Celtic ... Segnala corrieredellosport.it
Folorunsho-Hermoso, la lite parte dallo spagnolo: la ricostruzione - Folorunsho insulta la madre di Hermoso, ma il tutto è partito proprio dallo spagnolo. Si legge su lalaziosiamonoi.it
. @CagliariCalcio- @OfficialASRoma, tensione e insulti tra Hermoso e Folorunsho: cos’è successo Vai su X
Eseguito con successo un delicato intervento al cuore su neonata prematura di appena 600 grammi - facebook.com Vai su Facebook
Perché sui villaggi natalizi ci sono sempre i trenini? Ecco i 3 motivi lucascialo.it
Juve Pafos, ciprioti pericolosi allo Stadium: palo e occasioni per gli ospiti, il pubblico reagisce così! ... juventusnews24.com
Mara Venier: «Orgogliosa di essere nazionalpopolare. La gente vuole un pomeriggio sereno, Domenica In non si ... leggo.it
Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Chelsea-Roma 0-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: tentativo di Giugliano dalla distanza! oasport.it
Audi ha venduto Italdesign alla Ust lettera43.it