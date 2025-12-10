Hermoso | Quello che è successo con Folorunsho si commenta da solo

Ilnapolista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un episodio recente, le parole rivolte da Folorunsho a Hermoso hanno suscitato grande scalpore, evidenziando una comunicazione carica di tensione. Le immagini e il linguaggio utilizzato rendono evidente la gravità dell’accaduto, lasciando poco spazio a interpretazioni alternative. Di seguito, i dettagli e i commenti relativi a quanto accaduto.

Le parole offensive rivolte da Folorunsho a Hermoso restano pesanti, e ciò che si vede dal labiale non lascia dubbi. Folorunsho è stato graziato dal giudice sportivo e se la cava con l’ammonizione ricevuta nel finale della partita. Anche se il giocatore del Cagliari ha pubblicato le sue scuse su Instagram dopo la gara, per Hermoso la vicenda non è affatto superata. Il difensore della Roma lo ha chiarito di nuovo nella conferenza stampa che precede il match di Europa League contro il Celtic. Il Corriere dello Sport riporta le sue parole: «No, non ho parlato con lui.  È un tema delicato e non devo spiegare io il fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

