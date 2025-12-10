Hatice si accorge che a ?irin piace Emre e fa di tutto per farli avvicinare provocando gelosia e dispiacere in Ceyda
Hatice si rende conto che Aylin prova interesse per Emre e cerca di favorire il loro avvicinamento, causando gelosia e sofferenza in Ceyda. Le nuove puntate della serie turca
L e nuove puntate della serie turca La forza di una donna, la più seguita del pomeriggio di Canale 5, vanno in onda anche oggi e domani, mercoledì e giovedì 10 e 11 dicembre, in due momenti differenti: il primo appuntamento è alle 16:05, il secondo alle 18:10. Sarp è ormai prigioniero di Nezir, segregato in una stanza della sua villa insieme a Münir. Entrambi sono costretti a vivere in quella condizione di prigionia forzata senza una via d’uscita apparente. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Sarp si consegna a Nezir La forza di una donna, anticipazioni puntata 10 e 11 dicembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
«Non so come uscire da questa situazione. » Sarp si apre con Bahar, ammettendo apertamente di non vedere vie d’uscita dal momento complicato che stanno attraversando. Intanto, Hatice si accorge del braccialetto che Suat ha regalato a Sirin e, insospettita - facebook.com Vai su Facebook
