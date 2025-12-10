Hanno raccontato tutto E Stasi… Garlasco | parenti amici e vicini di casa di Chiara Poggi Tutto torna

Il 13 agosto 2007, nella tranquilla Garlasco, si è consumato uno dei casi più discussi della cronaca italiana: l’omicidio di Chiara Poggi. Parenti, amici e vicini di casa hanno raccontato la loro versione degli eventi, contribuendo a far emergere dettagli che hanno riaperto il dibattito e fatto tornare alla luce verità e misteri di quella tragica notte.

La mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco si apre come tante altre estati nella quiete della Lomellina, ma nella villetta di via Pascoli si consuma una delle vicende giudiziarie più controverse d'Italia. Le ricostruzioni processuali raccontano che Chiara Poggi, 26 anni, viene sorpresa all'interno della sua abitazione da qualcuno di cui non teme la presenza. La giovane, secondo abitudini consolidate, non avrebbe mai aperto la porta senza essersi preparata né l'avrebbe fatto se non sapesse con certezza chi si trovasse dall'altra parte. E invece quella mattina la casa è ancora in penombra, lei indossa il pigiama e attorno restano i resti della colazione.

