Hanno avuto cu*o! Cassano show | due giocatori del Napoli nel mirino
Nel dibattito televisivo su “Viva El Futbol”, gli opinionisti hanno analizzato la recente vittoria del Napoli sulla Juventus, concentrandosi su alcuni episodi chiave e sui protagonisti della partita. L’attenzione si è focalizzata anche su due giocatori partenopei, considerati al centro di discussioni e commenti dopo l’esito della sfida.
Nello studio di “Viva El Futbol”, gli opinionisti in studio hanno analizzato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Antonio Cassano si è espresso con parole molto positive per Antonio Conte, i cui cambi tattici sono stati importantissimi per cambiare la rotta in questa stagione. Il suo ruolo viene visto così importante al punto che due big azzurri devono ritenersi fortunati di averlo incrociato. Cassano: “McTominay e Hojlund hanno avuto un gran cu*o”. Cassano sminuisce un po’ con le sue parole l’apporto di Scott McTominay, così come quello di Rasmus Hojlund: “McTominay ha avuto un gran cu*o nella sua vita: ha incontrato Conte! è entrato nei 30 al Pallone d’Oro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Cassano chiarisce il suo dissidio con Allegri: «Non ho mai avuto problemi con lui ma…»
Cassano su Allegri: «Mai avuto problemi. Ora vi spiego il nostro rapporto negli anni»
Cassano: "Se l'Inter contro il Milan avesse vinto 3 o 4 a 0, nessuno avrebbe avuto nulla da obiettare e la partita sarebbe stata simile a quella contro il Como, identica. Chivu sta facendo un lavoro eccezionale, se la vedrà con Conte, ma ha instaurato una conne - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone: “Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull’Ucraina senza l’Europa” thesocialpost.it
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds calciomercato.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Pagelle Inter Liverpool, i TOP e FLOP del match di Champions League calcionews24.com
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
Gmail: come liberare spazio sul tuo account per sempre in maniera facile e gratuita screenworld.it