Hanno avuto cu*o! Cassano show | due giocatori del Napoli nel mirino

Nel dibattito televisivo su “Viva El Futbol”, gli opinionisti hanno analizzato la recente vittoria del Napoli sulla Juventus, concentrandosi su alcuni episodi chiave e sui protagonisti della partita. L’attenzione si è focalizzata anche su due giocatori partenopei, considerati al centro di discussioni e commenti dopo l’esito della sfida.

Nello studio di “Viva El Futbol”, gli opinionisti in studio hanno analizzato la vittoria del Napoli contro la Juventus. Antonio Cassano si è espresso con parole molto positive per Antonio Conte, i cui cambi tattici sono stati importantissimi per cambiare la rotta in questa stagione. Il suo ruolo viene visto così importante al punto che due big azzurri devono ritenersi fortunati di averlo incrociato. Cassano: “McTominay e Hojlund hanno avuto un gran cu*o”. Cassano sminuisce un po’ con le sue parole l’apporto di Scott McTominay, così come quello di Rasmus Hojlund: “McTominay ha avuto un gran cu*o nella sua vita: ha incontrato Conte! è entrato nei 30 al Pallone d’Oro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it