Handmade With Love edizione natalizia

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Città dell’Altra Economia (Ex-Mattatoio) ospita l'edizione natalizia di Handmade With Love. Un evento che trasforma il luogo in un vivace palcoscenico di creatività, artigianato e passione, offrendo un'occasione unica per scoprire e acquistare opere fatte a mano, immerse nello spirito festivo del periodo.

