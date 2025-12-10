Haaland Rodri e gli altri | sono sempre loro i trascinatori del City gli eredi non sono all’altezza El Paìs

L'articolo analizza il ruolo chiave di Haaland, Rodri e dei giocatori storici del Manchester City, evidenziando come siano ancora loro i principali protagonisti in campo. La sfida del 2 novembre a Craven Cottage rappresenta un esempio di questa continuità, sottolineando l'assenza di alternative all'altezza dei loro predecessori nel mantenere il livello di eccellenza del team.

La partita di Premier League giocata il 2 novembre a Craven Cottage dal Manchester City rifletteva molto più di una singola situazione. Era il ritratto di un’epoca. L’epoca della più grande sfida che Pep Guardiola abbia mai affrontato come allenatore, determinato com’è a riportare il Manchester City ai vertici del calcio europeo quando la macchina mostra segni di aver raggiunto il punto di rottura e i pezzi destinati a sostituirla non sono della stessa qualità di quelli già usurati. A parte Haaland. E’ l’analisi del Pais Haaland con il Fulham ha segnato 100 gol in Premier ma il City ha rischiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it