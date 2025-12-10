Haaland Rodri e gli altri | sono sempre loro i trascinatori del City gli eredi non sono all’altezza El Paìs
L'articolo analizza il ruolo chiave di Haaland, Rodri e dei giocatori storici del Manchester City, evidenziando come siano ancora loro i principali protagonisti in campo. La sfida del 2 novembre a Craven Cottage rappresenta un esempio di questa continuità, sottolineando l'assenza di alternative all'altezza dei loro predecessori nel mantenere il livello di eccellenza del team.
La partita di Premier League giocata il 2 novembre a Craven Cottage dal Manchester City rifletteva molto più di una singola situazione. Era il ritratto di un’epoca. L’epoca della più grande sfida che Pep Guardiola abbia mai affrontato come allenatore, determinato com’è a riportare il Manchester City ai vertici del calcio europeo quando la macchina mostra segni di aver raggiunto il punto di rottura e i pezzi destinati a sostituirla non sono della stessa qualità di quelli già usurati. A parte Haaland. E’ l’analisi del Pais Haaland con il Fulham ha segnato 100 gol in Premier ma il City ha rischiato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Norvegia a un passo dal Mondiale. Haaland trascinatore, i suoi numeri sono pazzeschi - La Norvegia affronterà stasera l’Estonia nella sfida che potrebbe essere decisiva per la sua qualificazione al Mondiale 2026. Scrive tuttomercatoweb.com
Haaland, 'sono del City al 100%, non importa cosa accadrà' - "Cari difensori, ho riflettuto durante questi ultimi anni insieme. Come scrive ansa.it
! Nove gol e spettacolo a Craven Cottage: apre le danze l’alieno Erling Haaland, alla centesima rete in Premier League. Poi il City trova gli altri gol con Reijnders, Foden (doppietta) e l’autogol di Berge. Il Fulham se Vai su Facebook
