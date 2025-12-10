Ha donato il suo sperma in tuta Europa ma ha trasmesso il cancro quasi 200 bambini alcuni sono già morti
Un'inchiesta europea ha rivelato che un singolo donatore di sperma ha generato almeno 197 bambini in diversi Paesi, molti dei quali hanno sviluppato tumori. La scoperta solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e sulla regolamentazione delle donazioni di spermatozoi, evidenziando un drammatico intreccio tra genetica e salute.
Una grande inchiesta giornalistica europea ha scoperto una storia drammatica: lo sperma di un unico donatore ha generato almeno 197 bambini in tutta Europa, e molti di loro hanno già sviluppato tumori. Alcuni sono morti in giovane età. Il donatore portava nel suo DNA una rarissima mutazione genetica che predispone al cancro. Tutto è partito dalla European Sperm Bank, una banca del seme danese che per 17 anni (dal 2005 al 2022) ha distribuito lo sperma di un donatore identificato con il codice 7069. Si trattava di uno studente di economia che donava dietro compenso economico. Appariva completamente sano e aveva superato tutti i controlli previsti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
