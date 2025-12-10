Ha avuto coraggio! | Adam Driver ha scioccato Daisy Ridley più della cancellazione del film su Ben Solo

Adam Driver ha sorpreso Daisy Ridley commentando pubblicamente il suo coraggio nel rivelare la cancellazione del film su Ben Solo, episodio che ha scioccato anche la stessa Daisy, protagonista della trilogia sequel di Star Wars. La sua testimonianza mette in luce il valore di affrontare pubblicamente le difficoltà legate al progetto.

L'interprete di Rey della trilogia sequel di Star Wars ha commentato per la prima volta la cancellazione del film su Ben Solo lodando il coraggio del collega nell'averlo rivelato pubblicamente Daisy Ridley ha interpretato Rey accanto ad Adam Driver nei panni di Kylo RenBen Solo nella trilogia sequel di Star Wars tra il 2015 e il 2019, ed è rimasta piuttosto scioccata quando, a ottobre, è uscita la notizia del film standalone cancellato, The Hunt for Ben Solo. Driver aveva rivelato l'esistenza del progetto in un'intervista con l'Associated Press, spiegando di aver sviluppato un film su Ben Solo per due anni insieme al regista Steven Soderbergh. 🔗 Leggi su Movieplayer.it