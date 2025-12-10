Gurudev leader umanitario e ambasciatore di pace arriva in laguna

Il 10 dicembre a Venezia, l’Auditorium dell’Isola di San Servolo ospiterà un evento speciale con Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, leader umanitario e ambasciatore di pace. Questa unica opportunità italiana permette di incontrare il grande maestro e scoprire antiche saggezze in modo semplice e accessibile, offrendo un momento di riflessione e ispirazione in una cornice unica.

L’unica opportunità italiana per incontrare il grande maestro Gurudev Sri Sri Ravi Shankar e vivere antiche saggezze in modo semplice e accessibile sarà mercoledì prossimo 10 dicembre a Venezia, all’evento che si terrà all’Auditorium dell’Isola di San Servolo, dove Gurudev terrà un incontro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Gurudev, a Venezia il pacifista più influente dell’India: l'incontro che unirà dialogo, riflessione e meditazione guidata - Sarà Venezia a ospitare l’unico incontro pubblico italiano di Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, leader spirituale e umanitario tra le figure ... ilgazzettino.it scrive