Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato
Guillermo del Toro, rinomato regista noto per il suo stile unico, rivela dettagli inediti sul progetto mai realizzato dedicato alla Justice League Dark. Con una carriera ricca di film iconici come Frankenstein, del Toro ha sempre portato la sua visione distintiva nel mondo del cinema, lasciando spazio a un universo di storie affascinanti e originali.
Guillermo del Toro ha al suo attivo diversi film classici e continua a portare il suo stile e la sua visione cinematografica in progetti come Frankenstein. C’è stato un film che purtroppo non è mai stato prodotto, uno di quelli che i fan DC vorrebbero vedere diventare realtà ancora oggi. Quel film era Justice League Dark, che Guillermo del Toro voleva fare con tutto se stesso. Non ci sono state molte informazoni sul film negli anni successivi, ma del Toro ha ora rivelato una serie di dettagli chiave sui personaggi coinvolti e persino alcune sequenze, tra cui un importante cameo DC. Nel podcast Happy Sad Confused, Josh Horowitz ha chiesto a del Toro di Justice League Dark e chi facesse parte del cast. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Guillermo del Toro ha confermato che non è coinvolto nel DCU ma di tanto in tanto scrive a James Gunn e che ha apprezzato il suo Superman: “Ogni tanto gli scrivo di qualcos'altro che sta facendo bene. Penso che sia straordinariamente intelligente. Ho ador Vai su Facebook
Cronos, l'esordio di Guillermo del Toro restaurato in 4K - Guarda il trailer - Il regista messicano, che col suo ultimo Frankenstein ha ottenuto cinque candidature ai Golden Globe, aveva esordito nel 1992 con questo film che molti di voi forse non hanno mai visto. comingsoon.it scrive
