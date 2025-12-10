Guidetti M5S | Biogas campi fotovoltaici e trivelle stanno cambiando la campagna in un hub energetico

L'articolo analizza come l'espansione di impianti a biogas, campi fotovoltaici e il ritorno delle trivellazioni stiano trasformando il paesaggio agricolo nella provincia di Ferrara, segnando un cambiamento significativo nell'uso del territorio e nel panorama energetico locale.

Impianti a biogas in aumento, campi fotovoltaici che sostituiscono frutteti e il ritorno delle trivellazioni per idrocarburi stanno modificando il paesaggio agricolo della provincia di Ferrara. È la denuncia del coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti, che esprime.