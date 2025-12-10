Guidetti M5S | Biogas campi fotovoltaici e trivelle stanno cambiando la campagna in un hub energetico
L'articolo analizza come l'espansione di impianti a biogas, campi fotovoltaici e il ritorno delle trivellazioni stiano trasformando il paesaggio agricolo nella provincia di Ferrara, segnando un cambiamento significativo nell'uso del territorio e nel panorama energetico locale.
Impianti a biogas in aumento, campi fotovoltaici che sostituiscono frutteti e il ritorno delle trivellazioni per idrocarburi stanno modificando il paesaggio agricolo della provincia di Ferrara. È la denuncia del coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti, che esprime. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu