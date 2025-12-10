Guidava con una patente falsa E nascondeva hashish in auto

Un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato mentre guidava con una patente falsa e nel suo veicolo sono stati trovati hashish. L'episodio ha portato alla sua denuncia, evidenziando le attività illecite e il rispetto delle norme stradali da parte delle forze dell'ordine.

Guidava un’auto con una patente falsa e in tasca aveva dell’hashish. Ma è stato sorpreso e denunciato dalla Polizia di Stato. Tutto è avvenuto nella mattina di sabato scorso quando gli operatori della Squadra Volanti della questura di Reggio – coordinate dalla dirigente Angela Cutillo – impegnati nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto della criminalità in alcune zone maggiormente sensibili della città, hanno fermato per un normale controllo un’automobile che transitava in via Emilia Ospizio. A bordo della vettura è stato identificato il conducente per un 23enne di origini egiziane, residente a Reggio, il quale ha esibito una patente di guida lituana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guidava con una patente falsa. E nascondeva hashish in auto

