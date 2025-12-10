Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Sono pronto per le elezioni Trump | Non vogliamo perdere tempo con Kiev news in diretta

Le ultime developments sulla guerra tra Ucraina e Russia, con Zelensky che si dice pronto alle elezioni e Trump che esprime scetticismo, vengono aggiornate in tempo reale. Dopo l'incontro di Zelensky con Papa Francesco e Giorgia Meloni, si susseguono dichiarazioni e novità sulle dinamiche del conflitto e le posizioni internazionali.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta all'indomani dell'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani". Lavrov: "L'Europa sta bloccando il processo di pace".

Una delle conseguenze a lungo termine della guerra della Russia contro l'Ucraina è la contaminazione del territorio con mine e ordigni inesplosi. Oltre 136.000 km² del territorio ucraino rimangono potenzialmente pericolosi per i civili. Eppure l'Ucraina sta già

Segui gli aggiornamenti: ilsole24ore.com/art/kiev-produ… #Ucraina #guerra #IlSole24Ore