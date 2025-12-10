Guerra Ucraina-Russia Zelensky risponde a Trump | Sono pronto per le elezioni news in diretta

In un contesto di tensione crescente tra Russia e Ucraina, Zelensky risponde alle dichiarazioni di Trump affermando di essere pronto per le prossime elezioni. Le ultime notizie seguono gli sviluppi della guerra, con aggiornamenti in tempo reale dopo l'incontro del presidente ucraino con il Papa e la premier italiana Giorgia Meloni.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta all'indomani dell'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani". Lavrov: "L'Europa sta bloccando il processo di pace".