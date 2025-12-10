Guerra Ucraina-Russia Zelensky risponde a Trump | Sono pronto per le elezioni news in diretta
In un contesto di tensione crescente tra Russia e Ucraina, Zelensky risponde alle dichiarazioni di Trump affermando di essere pronto per le prossime elezioni. Le ultime notizie seguono gli sviluppi della guerra, con aggiornamenti in tempo reale dopo l'incontro del presidente ucraino con il Papa e la premier italiana Giorgia Meloni.
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta all'indomani dell'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani”. Lavrov: “L’Europa sta bloccando il processo di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guerra Ucraina-Russia, oggi Zelensky presenta piano di pace agli USA. Cremlino: “Terza guerra mondiale evitata grazie a Trump”, news in diretta - Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Riporta fanpage.it
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostra controproposta di pace nelle prossime ore'. Scrive tg24.sky.it
Una delle conseguenze a lungo termine della guerra della Russia contro l’Ucraina è la contaminazione del territorio con mine e ordigni inesplosi. Oltre 136.000 km² del territorio ucraino rimangono potenzialmente pericolosi per i civili. Eppure l’Ucraina sta già - facebook.com Vai su Facebook
