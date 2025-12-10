Guerra Ucraina-Russia oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA Putin | Non rivoglio l’Urss ma Donbass è nostro news in diretta

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Zelensky presenta il suo piano di pace agli Stati Uniti, mentre Putin afferma che il Donbass rimane una nostra priorità, senza desiderio di ripristinare l'Urss. Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina seguono gli sviluppi dell'incontro di Zelensky con il Papa e Meloni, offrendo un aggiornamento in tempo reale su un conflitto ancora in corso.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani.”. Putin: “Non rivoglio l’U, ma il Donbass è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

