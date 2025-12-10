Guerra Ucraina-Russia oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA Putin | Non rivoglio l’Urss ma Donbass è nostro news in diretta
Oggi, Zelensky presenta il suo piano di pace agli Stati Uniti, mentre Putin afferma che il Donbass rimane una nostra priorità, senza desiderio di ripristinare l'Urss. Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina seguono gli sviluppi dell'incontro di Zelensky con il Papa e Meloni, offrendo un aggiornamento in tempo reale su un conflitto ancora in corso.
Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani.”. Putin: “Non rivoglio l’U, ma il Donbass è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ballerina ucraina in fuga dalla guerra: “Se sogno è grazie a una maestra russa”
Trump: "Potrei dover inviare dei missili Tomahawk all'Ucraina se la guerra non sarà risolta"
Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina
Sulla guerra in Ucraina i cittadini europei la pensano diversamente rispetto ai nostri leader: a differenza loro, non vogliono questo conflitto. E l'unico modo per uscire da questo conflitto è un concreto percorso diplomatico verso la pace. L'Unione europea ha co Vai su Facebook
Trump intervistato da Politico: «Zelensky usa la guerra per non tenere le elezioni». E ancora: «Ha convinto il disonesto Biden a dargli 350 miliardi di dollari e guarda cosa ha ottenuto, il 25% del suo Paese è scomparso». A sentire Trump, l’Ucraina si sta bomb Vai su X
