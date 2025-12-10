Guerra Ucraina-Russia oggi Zelensky presenta il piano di pace agli USA Mosca | L’Europa sta bloccando il processo di pace news in diretta

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, Zelensky presenta il piano di pace agli Stati Uniti, mentre Mosca accusa l’Europa di bloccare il processo di pace nella guerra tra Ucraina e Russia. Segui le ultime notizie in diretta, tra incontri con il Papa e Meloni, e gli sviluppi più recenti sul conflitto.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina in diretta dopo l'incontro di Zelensky con il Papa e Giorgia Meloni. Oggi il presidente ucraino presenta il piano di pace agli USA e rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani.”. Lavrov: “L’Europa sta bloccando il processo di pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

