Guerra Russia – Ucraina oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa | Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi Putin | Il Donbass è nostro le news in diretta
Nell'ultimo aggiornamento sulla guerra tra Russia e Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace agli Stati Uniti, rifiutando l'idea di cedere Donetsk senza combattere, attribuendola ai piani russi. Putin ribadisce che il Donbass è territorio russo. Segui le ultime notizie in diretta sulla crisi, con i punti salienti delle posizioni di Zelensky e Putin.
Le news in diretta sulla guerra in Ucraina. Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani. Pronto a inviare oggi un nuovo piano agli Usa". Putin: “Non rivoglio l’U, ma il Donbass è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Disinformazione e spie, guerra ibrida di Russia e Iran contro Occidente e Israele
Guerra Russia-Ucraina, missili sui civili e terrore a Pokrovsk: “Sarà l’inverno più duro”
La Russia alza il tiro. L’ambasciatore Sessa: “Sbagliato sottovalutare la guerra ibrida di Putin”
Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." - facebook.com Vai su Facebook
Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." #DiMartedì Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostra controproposta di pace nelle prossime ore'. Riporta tg24.sky.it
Seveso nei guai. Anche la sindaca è senza dottore ilgiorno.it
Giravano con arnesi da scasso. Denunciati due donne e un uomo ilrestodelcarlino.it
La Albanese ci attacca. "Vittima di killeraggio" ilgiornale.it
"L'industria della Difesa cinese è in difficoltà": la rivelazione sulle armi di Xi ilgiornale.it
La Serbia tra piazza e potere: la crisi che ridisegna i Balcani e riapre il fronte geopolitico con Mosca it.insideover.com
Così le tratte diventano sempre più green ilrestodelcarlino.it