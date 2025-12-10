Guerra Russia – Ucraina oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa | Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi Putin | Il Donbass è nostro le news in diretta

Oggi si intensificano i confronti tra Russia e Ucraina, con Zelensky che presenta un piano di pace agli Stati Uniti e Putin che rivendica il Donbass come territorio russo. Le tensioni e le dichiarazioni si susseguono, mentre si seguono le ultime novità in diretta sulla guerra, evidenziando le posizioni opposte e le sfide diplomatiche in corso.

Le news in diretta sulla guerra in Ucraina. Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani. Pronto a inviare oggi un nuovo piano agli Usa". Putin: “Non rivoglio l’U, ma il Donbass è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Disinformazione e spie, guerra ibrida di Russia e Iran contro Occidente e Israele

Guerra Russia-Ucraina, missili sui civili e terrore a Pokrovsk: “Sarà l’inverno più duro”

La Russia alza il tiro. L’ambasciatore Sessa: “Sbagliato sottovalutare la guerra ibrida di Putin”

Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." - facebook.com Vai su Facebook

Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." #DiMartedì Vai su X

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostra controproposta di pace nelle prossime ore'. tg24.sky.it scrive