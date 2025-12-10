Guerra Russia – Ucraina oggi Zelensky presenta piano di pace agli Usa | Cedere Donetsk senza combattere è Idea dei russi Putin | Il Donbass è nostro le news in diretta
Oggi si intensificano i confronti tra Russia e Ucraina, con Zelensky che presenta un piano di pace agli Stati Uniti e Putin che rivendica il Donbass come territorio russo. Le tensioni e le dichiarazioni si susseguono, mentre si seguono le ultime novità in diretta sulla guerra, evidenziando le posizioni opposte e le sfide diplomatiche in corso.
Le news in diretta sulla guerra in Ucraina. Zelensky rilancia: "Cedere il Donetsk senza combattere? Idea dei russi, non degli americani. Pronto a inviare oggi un nuovo piano agli Usa". Putin: “Non rivoglio l’U, ma il Donbass è nostro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Disinformazione e spie, guerra ibrida di Russia e Iran contro Occidente e Israele
Guerra Russia-Ucraina, missili sui civili e terrore a Pokrovsk: “Sarà l’inverno più duro”
La Russia alza il tiro. L’ambasciatore Sessa: “Sbagliato sottovalutare la guerra ibrida di Putin”
Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." - facebook.com Vai su Facebook
Cacciari: "Se l'Europa vuole fare la guerra alla Russia, si arrangi..." #DiMartedì Vai su X
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Nostra controproposta di pace nelle prossime ore". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Nostra controproposta di pace nelle prossime ore'. tg24.sky.it scrive
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it