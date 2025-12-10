Guerra e pace mediterranee a Codroipo

A Codroipo si è svolta la seconda edizione di un’iniziativa scolastica dedicata alla vittoriosa sortita contro gli incursori ottomani del 1477, simbolo di resistenza civica. L’evento ha anche rappresentato un’occasione per valorizzare i beni culturali legati a quel periodo e promuovere un messaggio di riconciliazione tra le comunità.

