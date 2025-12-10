Guerra e ambiente alla sala Zarri

Alla sala Zarri si è tenuta una discussione sul rapporto tra guerra e ambiente, un argomento di grande attualità e rilevanza. L'incontro ha esplorato le conseguenze dei conflitti armati sull'ecosistema e sulle risorse naturali, evidenziando l'interconnessione tra eventi bellici e sostenibilità ambientale.

La guerra è un tema che, purtroppo, è tornato fin troppo prepotentemente nel dibattito pubblico, politico o sociale che sia, nel corso dell’ultimo periodo storico. Conseguenza naturale delle dinamiche che attraversano il mondo che ci circonda, il dibattito che gravita attorno a questo tema si fa sempre più caldo e sfaccettato, oltre che tristemente attuale, permeando la vita quotidiana, legato indissolubilmente com’è al nostro passato, presente e futuro. Interessante, in tal senso, la conferenza "Ecocidio. L’impatto ambientale della guerra", che si terrà presso la Sala F. Zarri, all’interno del Palazzo del Governatore, in Piazza Guercino, dalle 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

