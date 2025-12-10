Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro | È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato
Un imponente intervento di repressione contro gli sversamenti di liquami nel lago Fusaro è stato avviato, considerato il più grande mai realizzato contro l’inquinamento. Le autorità hanno dato il via a controlli rigorosi su ogni scarico lungo il lungolago, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la salubrità delle acque.
“Li chiuderemo tutti! Ho dato mandato di controllare ogni scarico presente sul lungolago del Fusaro. Partiamo subito. È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato nel lago Fusaro. Pensate: c’è chi ancora chi sversa abusivamente liquami. Ma statene certi. Noi vi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
