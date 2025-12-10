Guerra agli sversamenti di liquami nel lago Fusaro | È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato

Un imponente intervento di repressione contro gli sversamenti di liquami nel lago Fusaro è stato avviato, considerato il più grande mai realizzato contro l’inquinamento. Le autorità hanno dato il via a controlli rigorosi su ogni scarico lungo il lungolago, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e garantire la salubrità delle acque.

“Li chiuderemo tutti! Ho dato mandato di controllare ogni scarico presente sul lungolago del Fusaro. Partiamo subito. È il più grande intervento di repressione contro l’inquinamento mai realizzato nel lago Fusaro. Pensate: c’è chi ancora chi sversa abusivamente liquami. Ma statene certi. Noi vi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Buongiorno. L’Europa dei volenterosi, insieme all’Italia meloniana, ha deciso di non badare a spese per far continuare la guerra agli ucraini, facendo gli eroi con i morti degli altri. Fino a ieri dicevano che si sarebbero battuti comprando le armi dagli USA e invi - facebook.com Vai su Facebook

I bambini dell' #Ucraina che resistono agli orrori della guerra e difendono il diritto alla speranza. " " è il nuovo libro del nostro portavoce @Andrea_Iacomini: presentazione a #Roma martedì 9/12, ingresso libero libreriaeli.it/ev Vai su X