guasto ai termosifoni ser lapo mazzei chiusa gelo anche al classico

Classi al freddo. La scuola Ser Lapo Mazzei, dell’istituto comprensivo Marco Polo, oggi rimarrà chiusa a causa del freddo. È l’ultimo capitolo di una serie di disagi iniziati venerdì, quando un guasto all’impianto di riscaldamento ha lasciato le aule al gelo. Ieri gli studenti erano già stati fatti uscire in anticipo, mentre per oggi la dirigente scolastica ha disposto la chiusura precauzionale del plesso. Dal Comune fanno sapere che i tecnici hanno individuato la perdita che ha causato il guasto, ma ieri non era stato possibile garantire tempi certi per la riparazione. Per questo la dirigente ha deciso autonomamente per l’uscita anticipata di martedì e la chiusura della scuola nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it