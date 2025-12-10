Guasto ai termosifoni Ser Lapo Mazzei chiusa Gelo anche al Classico
A causa di un guasto ai termosifoni, la scuola Ser Lapo Mazzei dell'istituto comprensivo Marco Polo resterà chiusa. Gli ambienti sono rimasti insolitamente freddi, rendendo impossibile lo svolgimento delle attività scolastiche. La situazione ha determinato la decisione di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza e il benessere di studenti e personale.
Classi al freddo. La scuola Ser Lapo Mazzei, dell’istituto comprensivo Marco Polo, oggi rimarrà chiusa a causa del freddo. È l’ultimo capitolo di una serie di disagi iniziati venerdì, quando un guasto all’impianto di riscaldamento ha lasciato le aule al gelo. Ieri gli studenti erano già stati fatti uscire in anticipo, mentre per oggi la dirigente scolastica ha disposto la chiusura precauzionale del plesso. Dal Comune fanno sapere che i tecnici hanno individuato la perdita che ha causato il guasto, ma ieri non era stato possibile garantire tempi certi per la riparazione. Per questo la dirigente ha deciso autonomamente per l’uscita anticipata di martedì e la chiusura della scuola nella giornata di oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scuola materna al gelo per un guasto ai termosifoni: genitori sul piede di guerra
#OrtadiAtella #Caserta - Scuole materne al gelo per un guasto ai termosifoni. I genitori sul piede di guerra. #Cronaca #Termosifoni #Scuola #Guasto #Genitori #Gelo #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Stellantis, l’operaio italiano in trasferta da Pomigliano a Kragujevac: «In Serbia per avere uno stipendio ... corriere.it
Guasto ai termosifoni. Ser Lapo Mazzei chiusa. Gelo anche al Classico lanazione.it
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 10 ... tpi.it
La sosta della discordia, la Cna chiede un tavolo: “Ticket bus troppo cari” lanazione.it
«Usare i 185 miliardi dei beni russi congelati? È un'operazione a rischio» corriere.it
Cosa resta di Rafah: desolazione, calcinacci e una tomba sotterranea lunga 7 km. «Qui Hamas ha nascosto per ... corriere.it