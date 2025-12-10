Guardate questi oggetti Garlasco indagini-scandalo | svelate le foto mai viste

Le immagini recentemente diffuse sul web stanno riaccendendo l'attenzione sul caso di Garlasco, portando alla luce dettagli mai visti prima. Questi oggetti, finora rimasti nascosti, riaprono un fronte investigativo che molti credevano chiuso, contribuendo a riscrivere alcuni capitoli di uno dei delitti più discussi degli ultimi tempi.

Le nuove immagini diffuse sul web stanno riportando al centro del dibattito uno dei punti più oscuri del delitto di Garlasco, aprendo un fronte che molti pensavano definitivamente archiviato. A distanza di anni, la ricostruzione di ciò che avvenne nella casa di Chiara Poggi torna a scricchiolare per via di dettagli rimasti nell'ombra, oggetti non catalogati e movimenti sulla scena del crimine che nessuno, finora, aveva raccontato con tanta precisione. A sollevare il velo è stata Francesca Bugamelli, youtuber che da tempo analizza il caso con occhio meticoloso, pubblicando un nuovo set di fotografie che stanno alimentando interrogativi pesanti.