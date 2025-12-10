Gtt Lo Russo al Governo Meloni | Senza i soldi per il trasporto pubblico dobbiamo alzare i prezzi

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finanziamento del trasporto pubblico locale è al centro di un dibattito tra le istituzioni. Con il governo Meloni e il sindaco Lo Russo, si evidenzia come la riduzione dei fondi possa portare a un aumento delle tariffe o a una diminuzione dei servizi, sollevando questioni sulla sostenibilità e l'accessibilità del trasporto pubblico in Italia.

“Se arrivano meno soldi per il Trasporto pubblico locale (Tpl) le strade sono due: alzare le tariffe dei biglietti o tagliare i chilometri percorsi”. L'ha detto chiaramente il sindaco Stefano Lo Russo, ieri mattina, 9 dicembre, durante la trasmissione radiofonica 'Tuttocittà on-air': vi prende. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

