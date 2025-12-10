GTA 6 il Primo Ministro inglese ha definito preoccupanti i licenziamenti di Rockstar Games

Il recente annuncio dei licenziamenti in Rockstar Games ha suscitato forte preoccupazione, attirando l'attenzione politica nel Regno Unito. Il Primo Ministro inglese ha commentato la situazione definendola

La vicenda dei licenziamenti in Rockstar Games si è trasformata in un caso politico di primo piano nel Regno Unito. Tutto nasce dall’allontanamento, avvenuto a fine ottobre, di 31 dipendenti delle sedi britanniche e canadesi della compagnia, un episodio che secondo l’Independent Workers’ Union of Great Britain costituirebbe un atto di repressione sindacale diretto a scoraggiare qualsiasi tentativo di organizzazione interna. Il tema è stato portato in Parlamento dal deputato Chris Murray, rappresentante del collegio di Rockstar North, che ha denunciato la mancanza di prove fornite ai lavoratori, l’assenza di rappresentanza sindacale durante le procedure e una trasparenza insufficiente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6, il Primo Ministro inglese ha definito “preoccupanti” i licenziamenti di Rockstar Games

Gaza Financial Times | Blair escluso dal board di pace per la Striscia - Zazoom Social News

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

Il Primo Ministro inglese ha definito "preoccupante" il licenziamento dei dipendenti di Rockstar Games - Il caso Rockstar Games è arrivato ai vertici della politica inglese, con il Primo Ministro che ha definito 'preoccupante' il modo in cui Rockstar Games ha licenziato dei dipendenti. Lo riporta multiplayer.it

GTA 6: un video apparso online riaccende l’attenzione sul gioco - Dopo l’annuncio ufficiale del rinvio di GTA 6 a novembre 2026, molti appassionati si aspettavano un segnale da parte di Rockstar, magari un nuovo trailer a di ... Si legge su tecnoandroid.it

Lieto di aver incontrato oggi il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dell’Italia, Antonio Tajani. Ho espresso apprezzamento per le misure proattive adottate da entrambe le parti per l'attuazione del Piano d'Azione Vai su X

A #NewDelhi ho avuto un incontro molto amichevole con il Primo Ministro @narendramodi. Italia e India sono Paesi legati da una crescente e solida amicizia, partner reciprocamente strategici. L’obiettivo è quello di avere più India in Italia e più Italia in India, a - facebook.com Vai su Facebook