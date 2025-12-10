Gruppo Sidal Ecco il bilancio di sostenibilità

Il Gruppo Sidal presenta il suo bilancio di sostenibilità, illustrando un impegno concreto verso pratiche trasparenti e responsabili. L'obiettivo è rafforzare la fiducia sul territorio pistoiese e oltre, valorizzando l'etica aziendale e l'impatto positivo delle proprie attività. Un passo importante per consolidare il riconoscimento e la stima della comunità e delle parti interessate.

Una gestione trasparente e responsabile per ottenere ancora maggior riconoscimento e stima sul territorio pistoiese, ma non solo. Il gruppo S.i.d.a.l., proprietario dell’insegna "Zona" con sede in Sant’Agostino, ha pubblicato la sua prima rendicontazione di sostenibilità. Una scelta precisa del gruppo nato a Pistoia nel 1974, che possiede diversi cash&carry sul territorio nazionale, per rafforzare il dialogo con gli stakeholder e consolidare un modello di creazione di valore che integri la dimensione economica con quella sociale con quella ambientale. "La redazione del rendiconto è una tappa cruciale per l’integrazione della sostenibilità nelle strategie aziendali – dichiara Alessandro Fusellato, Ceo di Grant Thornton, società di consulenza che ha seguito il gruppo in questo percorso – assistere Sidal nel raggiungimento di questo importante obiettivo ha significato valorizzare il suo impegno concreto verso pratiche responsabili e trasparenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gruppo Sidal. Ecco il bilancio di sostenibilità

