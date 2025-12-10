Graduatorie ad Esaurimento per supplenze e ruoli docenti dal 15 dicembre si presenta la domanda 2026 28

Il 15 dicembre sarà possibile presentare la domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento per le supplenze e i ruoli docenti, relative all’anno scolastico 2026/28. La UIL Scuola RUA ha annunciato che in quella data sarà pubblicato sul portale INPA il Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GaE, segnando un importante passaggio per gli insegnanti interessati.

Il sindacato UIL Scuola RUA comunica in un messaggi che lunedì 15 p.v. sarà pubblicato sul portale INPA il Decreto Ministeriale relativo all'aggiornamento delle GaE.

