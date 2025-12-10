GPS anno di prova elenchi regionali | ecco le ultime notizie QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 11 dicembre alle 15 | 30

Ecco le ultime novità su GPS, anno di prova ed elenchi regionali. Il 11 dicembre alle 15:30, si terrà una nuova puntata di Question Time, il format di consulenza in diretta sui canali social di Orizzonte Scuola, con Cozzetto di Anief. Un'occasione per approfondire aggiornamenti e questioni in ambito scolastico.

Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. Riporta orizzontescuola.it

Anno di prova e formazione docenti neoassunti 2025/26. In arrivo la nota: chi deve svolgerlo, chi no. Chiarimenti per passaggio di ruolo ITP - Si è concluso al Ministero l'incontro per la nota sulle attività formative dell'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo nel 2025/26 ... Come scrive orizzontescuola.it

Buongiorno sono una docente di sostegno in anno di prova in un altra provincia, purtroppo mi sono beccata l'influenza e sono a casa. Il mio attuale medico non mi ha rilasciato il certificato di malattia dicendomi che dovevo cercarmene uno temporaneo nel co

Nell'ambito dell'informativa sulla nota relativa all'anno di prova e formazione per i docenti che nell'anno scolastico 2025/26 hanno l'obbligo di anno di prova e formazione, i sindacati Anief e UIl Scuola RUA hanno richiesto specifiche indicazioni per i …