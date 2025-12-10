Gourmet al Grand Hotel di Cesenatico Alba Rosa Zoffoli maestra di cerimonia

Al Grand Hotel di Cesenatico si è svolto il Pranzo dei Gourmet organizzato da Alba Rosa Zoffoli, console dei Gourmet Romagna. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici, tra cui il presidente nazionale PierUgo Verduri, Dunia Francesconi, lo chef Ferrarini e rappresentanti del Consolato del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.

