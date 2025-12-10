gourmet al grand hotel di cesenatico alba rosa zoffoli maestra di cerimonia

Al Grand Hotel di Cesenatico si è svolto il Pranzo dei Gourmet organizzato da Alba Rosa Zoffoli, console dei Gourmet Romagna. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici, tra cui il presidente nazionale PierUgo Verduri, Dunia Francesconi, lo chef Ferrarini e rappresentanti del Consolato del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.

Pranzo dei Gourmet al Grand Hotel di Cesenatico organizzato da Alba Rosa Zoffoli console dei Gourmet Romagna, presenti tanti soci e amici, il presidente nazionale PierUgo Verduri e signora, Dunia Francesconi e famiglia, lo chef Ferrarini e famiglia il Consolato del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. Una occasione per gli scambi degli auguri di buone feste. Le pietanze golose e succulente a base di pesce sono state ideate e realizzate da Cosimo Naghieri, chef executive del Grand Hotel di Cesenatico, membro della Word Association of chef society. Cosimo Naghieri è docente di corsi di formazione per professionisti negli show cooking della Federazione Italiana Cuochi e nel 2019 ha vinto i Campionati Della Cucina Italiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it