Gossip di Natale | Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino insieme? L’indiscrezione che incendia i social

Roma, 10 dicembre 2025 – L’attrice spagnola Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino: nuovo amore in segreto? L’indiscrezione è stata lanciata da un noto periodico, nel frattempo i due protagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni. Nessuna conferma ufficiale, ma il gossip, lanciato quasi a sorpresa, non ha mancato di scatenare reazioni e speculazioni. Quale sarà la verità? Tra silenzi, mezze risposte e social impazziti. Dopo mesi di voci, in particolare dopo la fine della relazione tra Rocío e Raoul Bova, alcuni giornali e settimanali avevano già segnalato una crescente complicità fra lei e De Martino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net