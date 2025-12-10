Goretzka doppia chiamata in Serie A e il retroscena sulla Roma | ESCLUSIVO

Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco, è protagonista di un'interessante operazione di mercato. In scadenza a giugno, il suo futuro si fa incerto, con ipotesi di trasferimento in Serie A e un retroscena legato alla Roma. Ecco tutte le novità e i dettagli esclusivi sulla sua possibile partenza a costo zero.

Il centrocampista tedesco classe '95 è in scadenza a giugno col Bayern Monaco Goretzka potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione, ovvero a costo zero visto che il suo contratto scade il prossimo 30 giugno. Il centrocampista tedesco non è tra gli intoccabili di Kompany e, al momento, non risultano esserci trattative per il rinnovo. Ecco perché i suoi agenti hanno iniziato a scandagliare il mercato, alla ricerca di una nuova destinazione.