gomma plastica da sindacati ok a ipotesi rinnovo contratto

Nella notte è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore gomma-plastica, che coinvolge circa 165mila lavoratori in 3.680 aziende. Si tratta di un accordo importante che riguarda il quarto comparto manifatturiero in Italia, coprendo il triennio 2026-2028.

(Adnkronos) – E' stata firmata, nella notte, l'ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2026-2028 del settore gomma-plastica, il quarto comparto manifatturiero in Italia, in cui operano circa 165mila addetti in 3680 imprese. Lo riferiscono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, al tavolo insieme alle rappresentanze datoriali della Federazione .

