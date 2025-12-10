Golf Partito il campionato d’inverno
Al Golf Club Garfagnana, in località Braccicorti, l’attività golfistica prosegue intensamente anche durante la stagione invernale. Nonostante i cambi di stagione, il club registra un crescente coinvolgimento con numerosi partecipanti alle competizioni agonistiche, mantenendo vivo l’interesse per questo sport anche nei mesi più freddi.
Cambiano le stagioni, ma al Golf Club Garfagnana, in località Braccicorti, in Comune di Pieve Fosciana, l'attività resta intensa e anche con un sempre maggior numero di partecipanti alle vari manifestazioni agonistiche. Si è disputata, intanto, la prima gara del campionato d'inverno della stagione 2025-2026, valida per il trofeo "Jolly Giochi" di Lucca. "Il campionato d'inverno – spiega il presidente del Golf Club garfagnino, Rodolfo Lombardi – si svolgerà su sette gare, in alternanza con il campionato itinerante "Palla di neve" ed ogni gara si svolgerà sulla distanza di 12 buche, anziché sulle canoniche 18".
