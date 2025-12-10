Golf | Carolina Melgrati sarà LPGA Tour 2026 con la conquista della carta

Carolina Melgrati si prepara a brillare nel circuito LPGA Tour 2026, dopo aver conquistato la carta nell’LPGA Q-Series Final Qualifying Stage a Mobile, Alabama. La sua partecipazione rappresenta un importante traguardo nella sua carriera nel golf femminile, aprendo le porte a nuove sfide e successi nel prestigioso circuito internazionale.

Ci sarà anche Carolina Melgrati tra le protagoniste in quota LPGA Tour per il 2026. Nel LPGA Q-Series Final Qualifying Stage del Magnoilia Grove Golf Club, Crossing Course e Falls Course, a Mobile, nell’Alabama. Il torneo ha subito una riduzione da 90 a 72 buche a causa del maltempo. Melgrati, 23 anni, di Monza, golfisticamente del Golf Club Milano, ha concluso la competizione in -6 al 17° posto: per lei 280 colpi necessari (68 70 71 71). Fondamentali per lei tre birdie nelle ultime sei buche che hanno consentito il completamento di una rincorsa partita da lontano. Si era infatti classificata 27a all’Indian Wells Golf & Country Club nel primo stage di qualificazione e 29a nel secondo, al Plantation Golf & Country Club di Venice. 🔗 Leggi su Oasport.it