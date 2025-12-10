Golf | Carolina Melgrati sarà LPGA Tour 2026 con la conquista della carta
Carolina Melgrati si prepara a brillare nel circuito LPGA Tour 2026, dopo aver conquistato la carta nell’LPGA Q-Series Final Qualifying Stage a Mobile, Alabama. La sua partecipazione rappresenta un importante traguardo nella sua carriera nel golf femminile, aprendo le porte a nuove sfide e successi nel prestigioso circuito internazionale.
Ci sarà anche Carolina Melgrati tra le protagoniste in quota LPGA Tour per il 2026. Nel LPGA Q-Series Final Qualifying Stage del Magnoilia Grove Golf Club, Crossing Course e Falls Course, a Mobile, nell’Alabama. Il torneo ha subito una riduzione da 90 a 72 buche a causa del maltempo. Melgrati, 23 anni, di Monza, golfisticamente del Golf Club Milano, ha concluso la competizione in -6 al 17° posto: per lei 280 colpi necessari (68 70 71 71). Fondamentali per lei tre birdie nelle ultime sei buche che hanno consentito il completamento di una rincorsa partita da lontano. Si era infatti classificata 27a all’Indian Wells Golf & Country Club nel primo stage di qualificazione e 29a nel secondo, al Plantation Golf & Country Club di Venice. 🔗 Leggi su Oasport.it
Carolina Melgrati trionfa al Golf Milano con un super exploit - Dopo una settimana di pausa per l’adeguamento alle normative CONI, è ripresa l’attività agonistica nei circoli brianzoli. Lo riporta ilgiorno.it
Carolina Melgrati in corsa per il Master femminile - La 20enne Carolina Melgrati parteciperà infatti alla quarta edizione dell'Augusta National Women's Amateur, in programma in Georgia dal 29 ... corrieredellosport.it scrive
Carolina Melgrati ha conquistato la ‘carta’ per il LPGA Tour 2026. Con un’ottima prestazione, sempre nelle parti alte della classifica, è terminata 17ª con 280 (68 70 71 71, -6) colpi nel LPGA Q-Series Final Qualifying Stage disputato al Magnolia Grove Golf Clu Vai su X
Melgrati a caccia della carta per LPGA Tour Carolina Melgrati sarà al via del LPGA Q-Series Final Qualifying Stage, l’appuntamento chiave che, dal 4 all’8 dicembre, assegnerà le ambite carte per LPGA Tour 2026. Al Magnolia Grove Golf Club di Mobile, Alab - facebook.com Vai su Facebook
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it