Golden Globes 2026 | tutte le nomination e i grandi esclusi
Le Golden Globes 2026 si avvicinano, con la cerimonia prevista per l’11 gennaio. In questo articolo, scoprirai tutte le nomination e i grandi esclusi, tra le star del cinema e delle serie TV che si contendono il prestigioso riconoscimento assegnato dalla giuria di Hollywood.
La cerimonia dei Golden Globes 2026 si fa sempre più vicina. Segnatevi l’ 11 gennaio come la data in cui vedrete le tanto attese premiazioni, assegnate dalla giuria estera di Hollywood, alle star del mondo del cinema e delle serie tv. Stiamo parlando dei primi Awards a spianare la strada verso l’acclamata Notte degli Oscar, ma anche dei primi riconoscimenti importanti che sugelleranno l’anno cinematografico a cui abbiamo assistito. Un anno ricco di novità e soprese sul grande schermo. Anche per le statuette non tutto è prevedibile: sono tanti gli esclusi e altrettanto quelli nominati a sorpresa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Golden globes 2026 novità nel cinema cambiano il settore
Una battaglia dopo l'altra sarà in corsa alle nomination ai Golden Globes come 'Commedia'
Helen Mirren riceverà il Cecil B. DeMille Award durante lo speciale “Golden Eve” dei Golden Globes
? L’ex wrestler candidato ai Golden Globes per l’interpretazione del campione di arti marziali Mark Kerr: “È stato il ruolo più impegnativo della mia carriera. Questo film mi ha cambiato la vita Leggi l'articolo #DwayneJohnson Vai su Facebook
Golden Globes: 9 nomination per “Una battaglia dopo l’altra” Vai su X
Golden Globes 2026, dai film alle serie tv tutte le nomination - Le nomination ai Golden Globe 2026 sono state annunciate oggi, 8 dicembre, segnando l’avvio ufficiale della stagione dei premi internazionali. Si legge su tg24.sky.it
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it