Golden Globes 2026 | tutte le nomination e i grandi esclusi

Le Golden Globes 2026 si avvicinano, con la cerimonia prevista per l’11 gennaio. In questo articolo, scoprirai tutte le nomination e i grandi esclusi, tra le star del cinema e delle serie TV che si contendono il prestigioso riconoscimento assegnato dalla giuria di Hollywood.

La cerimonia dei Golden Globes 2026 si fa sempre più vicina. Segnatevi l’ 11 gennaio come la data in cui vedrete le tanto attese premiazioni, assegnate dalla giuria estera di Hollywood, alle star del mondo del cinema e delle serie tv. Stiamo parlando dei primi Awards a spianare la strada verso l’acclamata Notte degli Oscar, ma anche dei primi riconoscimenti importanti che sugelleranno l’anno cinematografico a cui abbiamo assistito. Un anno ricco di novità e soprese sul grande schermo. Anche per le statuette non tutto è prevedibile: sono tanti gli esclusi e altrettanto quelli nominati a sorpresa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it