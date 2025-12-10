Gol Inter Liverpool un rigore al 86’ beffa i nerazzurri | VAR decisivo per una dubbia interpretazione! Cos’è successo

Nel finale della partita tra Inter e Liverpool, un episodio decisivo ha determinato il risultato, suscitando discussioni. Un rigore assegnato al 86’, dopo un’accurata revisione al VAR, ha sancito la vittoria dei Reds. L’episodio ha coinvolto una trattenuta di Bastoni su Wirtz, rendendo il finale della sfida particolarmente acceso e controverso.

Finale incandescente a San Siro nella sfida di Champions League tra Inter e Liverpool. All'86' minuto il direttore di gara, dopo la revisione al VAR, ha concesso un calcio di rigore ai Reds per una trattenuta di Alessandro Bastoni, difensore italiano classe 1999, ai danni di Florian Wirtz, trequartista tedesco tra i migliori talenti europei. L'azione nasce da un inserimento profondo del numero 10 del Liverpool, che punta l'area nerazzurra. Nel corpo a corpo con Bastoni, il difensore trattiene vistosamente la maglia dell'avversario: un contatto che inizialmente sembrava leggero, ma che dalle immagini viene giudicato irregolare.

