Globo Parma dichiarato lo stato di agitazione
Il 9 dicembre 2025 si è svolta un'assemblea presso il punto vendita Globo di via Mantova, durante la quale è stato dichiarato lo stato di agitazione. La riunione ha coinvolto i dipendenti e le rappresentanze sindacali, che hanno discusso le condizioni lavorative e le eventuali azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti.
Nella giornata di ieri, 9 dicembre 2025, si sono svolte le assemblee per valutare lo stato del punto vendita Globo di via Mantova. Nonostante la trattativa nazionale che potrebbe aprire a una fase negoziale, rimangono importanti e senza risposta reale le inadempienze aziendali su salute e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
"GLOBO ALIMENTARE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Extra Tv. . VOLLEY: SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA, LA GLOBO BPF SORA NON SI FERMA - facebook.com Vai su Facebook
Scaroni sul nuovo stadio del Milan: “Sarà un impianto verticale e moderno, pronto nel 2030” pianetamilan.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it