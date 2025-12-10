Globo Parma dichiarato lo stato di agitazione

Il 9 dicembre 2025 si è svolta un'assemblea presso il punto vendita Globo di via Mantova, durante la quale è stato dichiarato lo stato di agitazione. La riunione ha coinvolto i dipendenti e le rappresentanze sindacali, che hanno discusso le condizioni lavorative e le eventuali azioni da intraprendere per tutelare i propri diritti.

Nella giornata di ieri, 9 dicembre 2025, si sono svolte le assemblee per valutare lo stato del punto vendita Globo di via Mantova. Nonostante la trattativa nazionale che potrebbe aprire a una fase negoziale, rimangono importanti e senza risposta reale le inadempienze aziendali su salute e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"GLOBO ALIMENTARE S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Extra Tv. . VOLLEY: SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA, LA GLOBO BPF SORA NON SI FERMA - facebook.com Vai su Facebook