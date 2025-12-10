Gli ucraini sfornano un altro piano di pace Trump li gela | State perdendo

Gli ucraini presentano una nuova bozza di piano di pace in 20 punti, mentre Donald Trump condanna le negoziazioni, affermando che l'Ucraina è in perdita. Il tycoon invita a tornare alle urne e critica i leader europei, suscitando reazioni contrastanti, tra cui quella del ministro Costa, che si oppone alle politiche adottate.

Nuova bozza in 20 punti. Il tycoon invoca le urne e irride i leader europei. Costa stizzito: «Noi non faremo come voi con gli afgani». La dote radunata da Volodymyr Zelensky nella sua tournée tra i volenterosi è l'ennesima bozza per un piano di pace, da presentare agli americani. Venti punti: otto in meno rispetto alla prima versione, concordata tra Usa e Russia, uno in più rispetto all'evanescente controproposta europea. Dal testo sono stati rimossi i termini più sfavorevoli a Kiev, ma resta il nodo dei territori: i funzionari statunitensi vogliono da Zelensky una risposta a giorni, lui non vuol cedere perché verrebbe accusato di tradimento.