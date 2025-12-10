Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa
Gli Stati membri dell’UE sembrano pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa, preferendo sviluppare una propria lista di priorità in risposta alle minacce russe a Est. Questa posizione potrebbe portare a un cambiamento significativo nella strategia di difesa comunitaria nel 2025, segnando una svolta nelle dinamiche di cooperazione e pianificazione militare tra i paesi europei.
Roma, 10 dicembre 2025 – I Paesi dell’Unione europea si starebbero preparando a mettere da parte i grandi piani della Commissione per contrastare gli attacchi russi a Est, elaborando una propria lista di priorità in materia di difesa: una mossa che potrebbe modificare radicalmente la pianificazione della difesa il prossimo anno. I rappresentanti nazionali stanno pianificando una sessione di confronto a gennaio per condividere le loro impressioni sui quattro progetti “faro” in materia di difesa che la Commissione ha presentato in ottobre, ha detto a Euractiv.com un diplomatico dell’UE. La Commissione ha proposto che i Paesi dell’UE creino quattro grandi progetti di difesa per preparare il continente a difendersi da qui al 2030: l’Iniziativa europea per la difesa dai droni (EDDI), lo Eastern Flank Watch, lo European Air Shield e l’European Space Shield. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
