Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa

Roma, 10 dicembre 2025 – I Paesi dell’Unione europea si starebbero preparando a mettere da parte i grandi piani della Commissione per contrastare gli attacchi russi a Est, elaborando una propria lista di priorità in materia di difesa: una mossa che potrebbe modificare radicalmente la pianificazione della difesa il prossimo anno. I rappresentanti nazionali stanno pianificando una sessione di confronto a gennaio per condividere le loro impressioni sui quattro progetti “faro” in materia di difesa che la Commissione ha presentato in ottobre, ha detto a Euractiv.com un diplomatico dell’UE. La Commissione ha proposto che i Paesi dell’UE creino quattro grandi progetti di difesa per preparare il continente a difendersi da qui al 2030: l’Iniziativa europea per la difesa dai droni (EDDI), lo Eastern Flank Watch, lo European Air Shield e l’European Space Shield. 🔗 Leggi su Quotidiano.net