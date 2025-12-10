Gli Sbandieratori nella staffetta L’attesa del presidente Bonacci | Emozionato come un esordiente
Gli Sbandieratori di Arezzo parteciperanno oggi alla staffetta della fiamma olimpica, portando con sé tradizione e spettacolo. Il presidente Bonacci si mostra emozionato come un esordiente, sottolineando l’importanza di questo momento per la città e per gli appassionati di questa antica arte. Un evento che unisce sport, cultura e identità locale.
Ci saranno anche venti Sbandieratori di Arezzo oggi ad accompagnare la fiamma olimpica nel suo passaggio in città. A guidarli, il presidente Giovanni Bonacci, 63 anni, emozionato come un esordiente. Presidente, siete in venti: che squadra è? "Una squadra di età diversissime. Il più giovane ha poco più di vent’anni, io sono il più anziano con i miei 63. La riserva sarebbe stata un minorenne, ma il regolamento non lo consente. Diciamo che il gruppo va dai ventenni agli over 60: una bella fotografia della nostra storia". Una storia che con le Olimpiadi ha un precedente unico. "Sì, questa chiamata ci ha riportato alla mente un ricordo irripetibile: nel 1968 fummo invitati alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Città del Messico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
AREZZO. 10 DICEMBRE. TEDOFORI ARETINI E SBANDIERATORI PORTANO LA FIAMMA TRICOLORE PER LA CITTA' La Fiamma Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che arriverà oggi 4 dicembre in Italia, dopo essere stata acce - facebook.com Vai su Facebook
Gli Sbandieratori nella staffetta. L’attesa del presidente Bonacci: "Emozionato come un esordiente" - "Una storia che con le Olimpiadi ha un precedente: nel 1968 fummo invitati alla cerimonia di Città del Messico. Segnala msn.com
Martina Caloni nuovo assessore alle Politiche giovanili ilgiorno.it
Dalla Trojka alla guida dell’Eurogruppo: Pierrakakis e la rinascita greca ilfoglio.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Nautica, 4 denunce. Nei guai famiglia di imprenditori lanazione.it
Cercatori di tartufo, nasce la ’scuola’. Un’area di quattro ettari per imparare ilrestodelcarlino.it