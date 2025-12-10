Gli rubano lo zaino mentre lavora al pc in un bar | il furto al professore Alessandro Orsini ripreso in un video

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professore e sociologo Alessandro Orsini, docente alla Luiss, è stato vittima di un furto mentre lavorava al computer in un bar. L'episodio è stato immortalato da un video che mostra il momento del furto dello zaino.

