Gli rubano lo zaino mentre lavora al pc in un bar | il furto al professore Alessandro Orsini ripreso in un video
Il professore e sociologo Alessandro Orsini, docente alla Luiss, è stato vittima di un furto mentre lavorava al computer in un bar. L'episodio è stato immortalato da un video che mostra il momento del furto dello zaino.
Il professore della Luiss e noto sociologo Alessandro Orsini è stato derubato dello zaino mentre si trovava al lavoro al pc, in un bar: il furto è stato ripreso da un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it
