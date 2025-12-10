Gli esperti del Bambino Gesù | Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro

In un periodo caratterizzato da un uso eccessivo di dispositivi digitali, gli esperti del Bambino Gesù sottolineano l'importanza di riscoprire il valore del tempo trascorso insieme ai figli attraverso il gioco, considerato il miglior regalo di Natale per il loro benessere e la crescita.

AGI - Troppi schermi, troppe connessioni, poco tempo davvero insieme. Nell'era dell'iper-digitalizzazione, gli esperti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù riportano l'attenzione su un gesto semplice ma fondamentale: giocare con i figli. Un giocattolo ben scelto, spiegano gli specialisti, può diventare un'occasione preziosa per sostenere uno sviluppo sano, sicuro e sereno. "Il vero regalo di Natale è il tempo passato insieme - sottolinea Deny Menghini, responsabile della Psicologia dell'Ospedale - Il gioco è linguaggio, apprendimento, regolazione emotiva. E tutto questo avviene al meglio se vissuto insieme". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Gli esperti del Bambino Gesù: "Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro"

? Il tuo peso può influenzare la fertilità! Scopri subito cosa dicono gli esperti per aumentare le probabilità di avere un bambino! - facebook.com Vai su Facebook

Bambini su misura: la promessa di "Nucleus Genomics" e i rischi che non convincono gli esperti - Scopri come Nucleus Genomics propone di scegliere l’embrione “migliore” e perché scienziati e bioeticisti avvertono dei rischi nascosti di questa tecnologia. Riporta msn.com