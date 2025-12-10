Gli esperti del Bambino Gesù | Il miglior regalo di Natale per i figli? Giocare con loro
In un periodo caratterizzato da un uso eccessivo di dispositivi digitali, gli esperti del Bambino Gesù sottolineano l'importanza di riscoprire il valore del tempo trascorso insieme ai figli attraverso il gioco, considerato il miglior regalo di Natale per il loro benessere e la crescita.
AGI - Troppi schermi, troppe connessioni, poco tempo davvero insieme. Nell'era dell'iper-digitalizzazione, gli esperti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù riportano l'attenzione su un gesto semplice ma fondamentale: giocare con i figli. Un giocattolo ben scelto, spiegano gli specialisti, può diventare un'occasione preziosa per sostenere uno sviluppo sano, sicuro e sereno. "Il vero regalo di Natale è il tempo passato insieme - sottolinea Deny Menghini, responsabile della Psicologia dell'Ospedale - Il gioco è linguaggio, apprendimento, regolazione emotiva. E tutto questo avviene al meglio se vissuto insieme". 🔗 Leggi su Agi.it
? Il tuo peso può influenzare la fertilità! Scopri subito cosa dicono gli esperti per aumentare le probabilità di avere un bambino! - facebook.com Vai su Facebook
Bambini su misura: la promessa di "Nucleus Genomics" e i rischi che non convincono gli esperti - Scopri come Nucleus Genomics propone di scegliere l’embrione “migliore” e perché scienziati e bioeticisti avvertono dei rischi nascosti di questa tecnologia. Riporta msn.com
Il procuratore di Caltanissetta all'Antimafia: l'inchiesta sugli appalti «concausa» della morte di ... roma.corriere.it
Dubbi sul protocollo Albania, la Corte europea accelera ilmanifesto.it
Pronostico Bayer Leverkusen-Newcastle: sorpasso possibile grazie a questa statistica ilveggente.it
Replica La notte nel cuore in streaming, puntate del 9 dicembre | Video Mediaset superguidatv.it
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena su Barella e Mac Allister e quello su Lookman internews24.com
Call of Duty non pubblicherà più due giochi consecutivi di Black Ops o Modern Warfare, vuole più “varietà” game-experience.it