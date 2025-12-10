gli award per la teleriabilitazione intelligenza artificiale a domicilio

Gli AI Award premiano l'innovazione nel campo della teleriabilitazione, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale applicata a domicilio. Per l'Asst Brianza, questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo, offrendo nuove opportunità di riabilitazione a distanza e migliorando la qualità dell'assistenza sanitaria.

E per Asst Brianza è arrivato anche l’ Ai Award, sotto i riflettori è finita la teleriabilitazione dell’azienda ospedaliera. Un’altra eccellenza con l’uso dell’ intelligenza artificiale. Il riconoscimento al Forum Risk Management 2025 ad Arezzo. Sul podio i progetti che "fanno uso della nuova tecnologia, si distinguono per l’elevata innovazione, impatto clinico e organizzativo dimostrato e un potenziale di miglioramento della vita dei pazienti e dei cittadini". "È tutto frutto di un lavoro di squadra", dice il direttore generale Carlo Alberto Tersalvi (nella foto). Il servizio nasce "dall’integrazione tra nuovi dispositivi ad alta tecnologia e sistemi avanzati di Ai che permette di continuare gli esercizi direttamente da casa, in modo sicuro e personalizzato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it