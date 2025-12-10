Gli avversari di domani sera Dinamo Kiev resta il passato In Europa già tre le sconfitte

Domani sera, la Dinamo Kiev si prepara a sfidare i propri avversari in un contesto di sfide europee e di continui cambiamenti. Dopo un avvio difficile in questa stagione, caratterizzato da sconfitte e un cambio di allenatore, la squadra cerca di risalire la china e di dimostrare il proprio valore sul campo.

La vittoria dell'ultimo turno di campionato contro il Kudrivka ha ridato fiato alla Dinamo Kiev, entrata in un vortice negativo che a fine novembre ha portato all'esonero del tecnico Shovkovskyi. Al suo posto è stato promosso l'allenatore dell'U19, Igor Kostyuk. Squadra dal grande blasone e con un palmares ricchissimo, il presente è meno luccicante. La squadra galleggia al sesto posto in classifica, preceduta anche dal Polissya, avversario modesto della Fiorentina nel playoff di Conference League. La campagna europea della squadra ucraina è stata fin qui disastrosa a cominciare dai preliminari estivi.

