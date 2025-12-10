Gli avversari di domani sera Dinamo Kiev resta il passato In Europa già tre le sconfitte
Domani sera, la Dinamo Kiev si prepara a sfidare i propri avversari in un contesto di sfide europee e di continui cambiamenti. Dopo un avvio difficile in questa stagione, caratterizzato da sconfitte e un cambio di allenatore, la squadra cerca di risalire la china e di dimostrare il proprio valore sul campo.
La vittoria dell’ultimo turno di campionato contro il Kudrivka ha ridato fiato alla Dinamo Kiev, entrata in un vortice negativo che a fine novembre ha portato all’esonero del tecnico Shovkovskyi. Al suo posto è stato promosso l’allenatore dell’U19, Igor Kostyuk. Squadra dal grande blasone e con un palmares ricchissimo, il presente è meno luccicante. La squadra galleggia al sesto posto in classifica, preceduta anche dal Polissya, avversario modesto della Fiorentina nel playoff di Conference League. La campagna europea della squadra ucraina è stata fin qui disastrosa a cominciare dai preliminari estivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Gli avversari. Castenaso eliminato dalla Coppa Italia. Domani per gli ospiti settore da 700 posti
Gli avversari di domani. Cenerentola Kairat: la stella è un diciassettenne
Bolelli/Vavassori, ecco chi sono gli avversari in semifinale. Domani in campo come primo match
Buonanotte, popolo interista. Domani ci attende una partita importante contro un avversario che molti danno per morto e sepolto, ma non è affatto così. Il Liverpool, per la qualità che ha in rosa, può risorgere da un momento all’altro. Starà a noi essere bravi a i Vai su Facebook
Basket: Dinamo, sabato con Trieste esordio di Visconti e Pullen - Sabato sera, alle 20, sul parquet del PalaSerradimigni la Dinamo Sassari scenderà in campo contro Trieste schierando i due nuovi acquisti Riccardo Visconti e Jacob Pullen. msn.com scrive
Calcio a 5 serie A2. Il Russi macina gol e risultati. Dieci reti rifilate ai Grifoni sport.quotidiano.net
Juve Pafos, le probabili formazioni della sfida: quante sorprese! Le ultimissime sulle scelte di Spalletti ... calcionews24.com
Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleador sport.quotidiano.net
Inter, parla Zielinski: «Siamo delusi e arrabbiati, un po’ di tutto. Abbiamo fatto una buona partita ma…» calcionews24.com
Basket serie B Interregionale. Mens Sana, Jokic infortunato. Lunedì premio a capitan Pannini sport.quotidiano.net
Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo ... juventusnews24.com