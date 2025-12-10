Gli aumenti di stipendio per i lavoratori dell’Ue | Ursula incasserà 35.800 euro al mese
L'articolo analizza gli aumenti salariali dei funzionari dell'Unione Europea, con particolare attenzione alle cifre che riceverà Ursula von der Leyen, che percepirà circa 35.800 euro al mese. Un approfondimento sulle risorse destinate ai membri delle istituzioni europee e sulle implicazioni di tali compensi per il funzionamento dell'UE.
L’ Unione Europea serve. Ad arricchire i suoi funzionari, spiega oggi Maurizio Belpietro su La Verità. Riprendendo il quotidiano tedesco Bild, il quale ha segnalato che i «burocrati di Bruxelles» hanno ottenuto l’ottavo aumento di stipendio in tre anni. A beneficiarne i 67 mila dipendenti dell’Unione. Anche quelli in pensione, che si vedranno retroattivamente riconosciuto dal primo luglio un incremento di stipendio del 3%. Ovvero, dal 2022 a oggi, il 22,8% in più. L’ultimo aumento costerà un milione di euro al giorno, ovvero 365 l’anno. Gli aumenti. Tutto parte dal 2024, quando i dipendenti della Ue avrebbero dovuto ricevere aumenti dell’ 8,5%. 🔗 Leggi su Open.online
