Gli affari di Seconda e Terza

Il mercato di secondo e terzo livello è in pieno fermento, con molte società di Prato e provincia attive in operazioni di acquisto e cessione. Le strategie variano: alcune cercano rinforzi per migliorare la squadra, altre invece puntano a una rivoluzione per cambiare rotta e ottenere risultati più ambiziosi.

Il mercato è ormai entrato nel vivo, con numerose società di Prato e provincia che hanno già messo a segno diversi "colpi" sia in entrata che in uscita: c’è chi cercava rinforzi mirati per provare a fare un ulteriore salto di qualità e chi invece sta rivoluzionando la rosa, per provare a dare una scossa. Gli ultimi movimenti in ordine cronologico sembrano arrivare dalla Seconda Categoria: la Polisportiva Naldi (attualmente quartultima nel girone C con 11 punti, in un raggruppamento ed in una fase della stagione in cui le distanze sono ancora minime e colmabili per quanto concerne la lotta-salvezza, ndr) si è assicurata nei giorni scorsi le prestazioni del centrocampista Manuele Lazzerini, arrivato dal Daytona (Prima Categoria). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli affari di Seconda e Terza

Record per Affari Tuoi, ancora 300mila euro per la seconda sera di seguito: vince Angelo dalla Sardegna

Ascolti tv 11 ottobre, la Ruota della fortuna non sfida Affari Tuoi: i dati di Ballando in seconda serata

Jon Hamm e i suoi affari illegali: i pezzi mancanti nella seconda stagione di landman

Max Giusti: «Per Mediaset non ero una seconda scelta. Perché le mie puntate di Affari Tuoi non si vedono più?» - facebook.com Vai su Facebook

Borse europee, partenza debole. A Piazza Affari scatta Mps (+3,6%): secondo un documento Consob del 15 settembre, non ci sarebbe un patto occulto tra Caltagirone, Milleri e Lovaglio per la conquista di Mediobanca sulla parità -0,2% sulla parità Vai su X

Ottimi affari a Canton alla terza edizione di «Logos» - Si è conclusa ieri, al centro commerciale McAdams di Canton, «Logos», la terza fiera mercato delle lingue, che ha visto la partecipazione di oltre cento Paesi, per un giro ... Si legge su ilgiornale.it