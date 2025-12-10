Giusy uccisa da un arresto cardiaco | aveva solo 5 anni
Una tragedia scuote Torre del Greco: Giusy, una bambina di appena 5 anni, è deceduta nelle ultime ore a causa di un arresto cardiaco. La comunità è sconvolta da questa perdita improvvisa, che ha colpito profondamente famiglie e cittadini.
Una grande tragedia ha colpito nelle scorse ore Torre del Greco dove una bambina di soli 5 anni - Giusy il suo nome - è morta a causa di un arresto cardiaco. Una tragedia avvenuta poche ore dopo la tradizionale processione dell'Immacolata alla quale la piccola aveva preso parte con la famiglia.
Dramma a Torre del Greco, la piccola Giusy muore a 5 anni - Giusy è morta a causa di un arresto cardiaco poche ore dopo aver partecipato alla processione dell'Immacolata.
