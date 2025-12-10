Giustizia | nasce comitato Sì intitolato a Vassalli da Acquaviva a Martelli e Bobo Craxi

È stato istituito un nuovo comitato per il Sì al referendum sulla giustizia, intitolato a Giuliano Vassalli. Promosso da esponenti di area socialista, tra cui Gennaro Acquaviva, Claudio Martelli e Bobo Craxi, il comitato mira a sostenere la riforma in discussione. L'iniziativa si inserisce nel dibattito politico e sociale sul tema della giustizia in Italia.

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Nace il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia intitolato da Giuliano Vassalli e promosso da esponenti di area socialista tra cui Gennaro Acquaviva, presidente della Fondazione Socialismo, Claudio Martelli, Bobo Craxi. "Il nostro appello a votare SI al referendum confermativo della Legge Costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giudiziario e di istituzione della Corte disciplinare”, meglio nota come “Riforma della separazione delle carriere dei magistrati”, segna un momento importante per l'affermazione di un principio di legalità e di equilibrio dei poteri e dello Stato di diritto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: nasce comitato Sì intitolato a Vassalli, da Acquaviva a Martelli e Bobo Craxi

